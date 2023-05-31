“女性主义者”新手妈妈，送给女儿的一份特殊答卷

2016年来到澳洲定居的松子，在去年诞下女婴后成为一名“新手妈妈”。





她说，性别更是一种社会处境，会用自己以血和泪总结的经验，去引导女儿成长为一个“愿意冒险、真诚而有韧性的人”。





“我感受到自己是女性更多是在进入亲密关系以后，而不是天生就是一名女性。”松子告诉SBS普通话节目的记者，她认为孩子其实是无性别或者说雌雄同体，“我觉得性别是后天养成的。我很喜欢变装皇后说的那句话——每个人生下来都是赤裸，后来穿上的任何包装都是变装（Everyone is born naked，the rest is drag)。”





谈及波伏娃的《第二性》将”命运“作为开篇第一章，她称，其实她认为女性并不脆弱，女性的命运也并不是身处社会中的弱势处境。





作为母亲，把女儿带到这个世界上希望给她一个什么样的处境？



在教她抗争、勇敢之前是不是更应该保护她？



从最坏的角度设想，万一女儿遭遇性侵，母亲该怎么办？



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