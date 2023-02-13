在原住民语言中，Yallamundi的意思是“讲故事的人”。





2023年2月5日元宵节，在悉尼歌剧院Yallamundi厅，澳大利亚湖南会举行庆祝农历新年联欢活动，讲述了该同乡会成立二十年来的故事。



澳大利亚湖南会于2月5日在悉尼歌剧院Yallamundi厅举行20周年庆典活动。 作为移民，如果在澳大利亚碰到自己家乡的人、听到乡音会感到很亲切，相信这也是来自不同地域的移民组成同乡会的重要原因。





约20年前，思乡之情和中华文化让移民澳洲的袁吉萍接触到了湖南会。





她说：“我参加了一个太极班。一次偶然的机会，我认识了几个湖南的兄弟姐妹，他们就给我介绍说，‘你可以来参加我们的湖南会’。”





在新冠疫情限制期间，家家户户都受到了影响，现任澳大利亚湖南会执行会长的袁吉萍仍通过网络积极坚持组织社团活动（如亲子活动）帮助社区。





她说：“我们通过网上活动能够倾诉心声，也可以解相思之愁，从老乡那里得到一些信息，这样的话是不是就可以减缓‘回不到家’的那种失落感？所以我们就策划了一系列的活动，包括亲子活动，大家相互交流的效果非常好。”





湖南会荣誉会长陈亚东博士表示，自20年前成立以来，湖南会在一些重要的华人传统节日都会举办活动，同时，在社区面临困难和自然灾害的时期，该社团也积极支持社区，如为湖南抗击水灾捐款、为支持新州抵抗山火捐款、为澳大利亚应对旱灾捐款献力、为湖南和澳洲抗击新冠疫情捐赠物资等。





他举例说：“2018年，澳大利亚遭遇旱灾，很多地方缺水。（为应对旱灾），澳大利亚湖南会的会员和家属非常踊跃地捐款，还受到政府的表彰。在新州议会大厦颁发奖状的时候，还有我们湖南会的哩。”



“落地生根的感受”

在澳大利亚湖南会成立二十周年之际，社团成员专门讨论了庆祝活动计划。袁吉萍提出了在悉尼歌剧院租场地举办活动的想法。





澳大利亚湖南会现任会长赵大成博士表示，在悉尼歌剧院讲述湖南会二十年故事的提议受到不少成员的支持，能在悉尼歌剧院讲述湖南人的故事让社团成员们感到自豪。





他说：“大家觉得，我们过去二十年已经走过了不寻常的历程，需要到一个能够代表西方文化的场地，给我们一个平台，把我们湖湘文化传播出去。”





“大家也觉得进（悉尼歌剧院Yallamndi厅）来是一种很大的荣光。我们也通过这种舞台，能够把湖湘文化和当地的多元文化结合起来，发出我们湖南人的声音，讲述湖南人的故事。”



澳大利亚湖南同乡会成员在表演早安隆回舞蹈。 在庆祝活动中，湖南会的“老乡们”表演了湖南花鼓戏、湖南民歌、湖南会原创诗歌朗诵、二胡独奏、中国民乐表演、早安隆回集体舞等节目。





袁吉萍说，融入澳洲本地的多元文化，同时保留自己族裔的文化，让她有一种在澳洲“落地生根”的感受。





她说：“我们在澳大利亚生活，融入当地的多元文化，同时我们也有自己家乡的文化，这样我们就会觉得在这个国家落地生根，心比较定得下来。”





作为湖南会的一员，悉尼南区乔治河独立市议员王斌表示，优秀的湖湘文化让他引以为荣，且在一定程度上积极影响他从政。





他说：“湖湘文化里经常提到‘霸得蛮，耐得烦’的精神，给了我特别大的鼓励。”





“‘先天下之忧而忧，后天下之乐而乐’，我认为（湖湘文化的）这种思想境界在人类文明的道德高地有一席之地，是我引以为荣的地方。”





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LISTEN TO “湖湘文化让我引以为荣” 澳大利亚湖南会讲述20年来的故事 SBS Chinese 13/02/2023 10:29 Play

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