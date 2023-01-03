黄金海岸坠机事故调查 海洋世界首席飞行员确认死亡

在昆士兰州黄金海岸，两架海洋世界（Sea World）的直升飞机发生致命碰撞事故，已经导致四人死亡，多人严重受伤。





这起事故发生在当地时间周一下午2点左右，事故地点位于梅恩海滩（Main Beach）的海洋世界大道（Seaworld Drive）附近。





代理督察加里·沃雷尔（Gary Worrell）说明了两架直升机被发现时的情况。





“一架飞机的机体挡风玻璃被损坏，它已经安全降落在岛上。另一架飞机已坠毁，它是翻转（落地）的。公众和警察试图把人转移，他们开始进行急救，试图把这些人从翻转的飞机转移到安全地带。”





警方表示，事件发生时，主题公园的一架直升飞机在起飞，而另一架正在降落。





乘坐失事直升机的乘客中，有四人被宣布当场死亡，另有三人受重伤，被送往黄金海岸大学医院（Gold Coast University Hospital）。





沃雷尔表示，公众的援助对坠机的幸存者而言至关重要。





“我想感谢所有参加今天——在关键现场的所有公众。这是一个困难的现场，有很多需要移动的部分。由于它所处的区域在沙洲上，很难进入，很难让我们的紧急服务——昆士兰救护车服务（QAS）和昆士兰火灾和紧急服务机构（QFRS）到达现场，并提供适当的处理。因此，我想感谢所有参加并得以将这些人送去急救的人们。”





成功降落的直升机上的旅客受了轻伤，也被送往医院。





昆士兰救护车服务高级运营主管杰尼·谢尔曼（Jayney Shearman）描述了急救服务出动时面临的场景。





“有三名危重病人得到了治疗，六名轻伤者被送往医院。轻伤主要是撞击产生的玻璃碎片造成的。”





谢尔曼还对所有相关人员的心理健康表示关切。





“这是非常大的创伤。当然，我们对所有相关人员的家属表示同情和慰问。对我们的工作人员来说，这是一个非常艰难的日子。我们有真正出色的支持系统。今天，我们将为所有涉及的工作人员举行汇报会。”





海洋世界直升机公司的发言人表示，他们对“所发生的事情感到震惊”，并对“所有涉及的人，特别是死者的亲人和家庭表示诚挚的哀悼。”





海洋世界还表示，他们正在配合法医失事组（Forensic Crash Unit）和澳大利亚运输安全局（Australian Transport Safety Bureau）对该事件进行调查。





澳大利亚运输安全局首席专员安格斯·米切尔（Angus Mitchell）说，幸运的是，在黄金海岸坠机事故的悲剧中，没有出现更多人员死亡。





他说：“的确有一些现场目击者，建筑物上有不少摄像机。我们现在需要做的是收集所有这些瞄准飞机的录像，我们知道现场存在这些，现场有旅行飞机，的确是提供旅行服务的。所以，我们将收集从事故现场能收集到的一切。但同样的，如果有一些机上乘客能提供信息，我们也会收集，这有时是我们能得到的最好的信息。但现阶段还没有这些，因为我们的调查才进行了不到一天的时间。”





调查人员将检查残骸并绘制事故现场示意图，并收集任何可用的记录数据以供分析和采访目击者和其他相关方。





据报道，海洋世界首席飞行员阿什利·詹金森（Ashley Jenkinson）是死者之一。





英国外交及联邦事务部 (Foreign, Commonwealth and Development Office)向SBS新闻证实，一对英国夫妻据信也在坠机事故中身亡。





一位发言人表示，“我们正在支持在澳大利亚去世的两名英国国民的家人，并与地方当局保持联系。”





昆士兰警方证实，同一架直升机上的一名 33 岁母亲、一名 10 岁儿童和一名 9 岁儿童伤势严重，目前仍在医院接受治疗。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，澳大利亚对黄金海岸发生的可怕、悲惨的事件感到震惊。





他在推特上写道：“我的心与所有受影响的人同在——包括急救人员，我对那些悲痛的人表示最深切的同情。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。







请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。











