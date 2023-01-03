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黄金海岸坠机事故调查 海洋世界首席飞行员确认死亡

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HELICOPTER COLLISION GOLD COAST

The wreckage of a helicopter is seen following a collision near Seaworld, on the Gold Coast, Monday, January 2, 2023. Four people are dead and another 13 injured after two helicopters collided before one crashed into the Broadwater on the Gold Coast. (AAP Image/Dave Hunt) NO ARCHIVING Source: AAP / DAVE HUNT/AAPIMAGE

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Published 3 January 2023 at 4:14pm
By Sam Dover
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

在黄金海岸，两架海洋世界（Sea World）直升机发生碰撞事故，已导致四人死亡，另外三人情况危急。 该事件发生在周一，事故地点位于海洋世界主题公园度假村之外。（点击上方收听音频）

Published 3 January 2023 at 4:14pm
By Sam Dover
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
在昆士兰州黄金海岸，两架海洋世界（Sea World）的直升飞机发生致命碰撞事故，已经导致四人死亡，多人严重受伤。

这起事故发生在当地时间周一下午2点左右，事故地点位于梅恩海滩（Main Beach）的海洋世界大道（Seaworld Drive）附近。

代理督察加里·沃雷尔（Gary Worrell）说明了两架直升机被发现时的情况。

“一架飞机的机体挡风玻璃被损坏，它已经安全降落在岛上。另一架飞机已坠毁，它是翻转（落地）的。公众和警察试图把人转移，他们开始进行急救，试图把这些人从翻转的飞机转移到安全地带。”

警方表示，事件发生时，主题公园的一架直升飞机在起飞，而另一架正在降落。

乘坐失事直升机的乘客中，有四人被宣布当场死亡，另有三人受重伤，被送往黄金海岸大学医院（Gold Coast University Hospital）。

沃雷尔表示，公众的援助对坠机的幸存者而言至关重要。

“我想感谢所有参加今天——在关键现场的所有公众。这是一个困难的现场，有很多需要移动的部分。由于它所处的区域在沙洲上，很难进入，很难让我们的紧急服务——昆士兰救护车服务（QAS）和昆士兰火灾和紧急服务机构（QFRS）到达现场，并提供适当的处理。因此，我想感谢所有参加并得以将这些人送去急救的人们。”

成功降落的直升机上的旅客受了轻伤，也被送往医院。

昆士兰救护车服务高级运营主管杰尼·谢尔曼（Jayney Shearman）描述了急救服务出动时面临的场景。

“有三名危重病人得到了治疗，六名轻伤者被送往医院。轻伤主要是撞击产生的玻璃碎片造成的。”

谢尔曼还对所有相关人员的心理健康表示关切。

“这是非常大的创伤。当然，我们对所有相关人员的家属表示同情和慰问。对我们的工作人员来说，这是一个非常艰难的日子。我们有真正出色的支持系统。今天，我们将为所有涉及的工作人员举行汇报会。”

海洋世界直升机公司的发言人表示，他们对“所发生的事情感到震惊”，并对“所有涉及的人，特别是死者的亲人和家庭表示诚挚的哀悼。”

海洋世界还表示，他们正在配合法医失事组（Forensic Crash Unit）和澳大利亚运输安全局（Australian Transport Safety Bureau）对该事件进行调查。

澳大利亚运输安全局首席专员安格斯·米切尔（Angus Mitchell）说，幸运的是，在黄金海岸坠机事故的悲剧中，没有出现更多人员死亡。

他说：“的确有一些现场目击者，建筑物上有不少摄像机。我们现在需要做的是收集所有这些瞄准飞机的录像，我们知道现场存在这些，现场有旅行飞机，的确是提供旅行服务的。所以，我们将收集从事故现场能收集到的一切。但同样的，如果有一些机上乘客能提供信息，我们也会收集，这有时是我们能得到的最好的信息。但现阶段还没有这些，因为我们的调查才进行了不到一天的时间。”

调查人员将检查残骸并绘制事故现场示意图，并收集任何可用的记录数据以供分析和采访目击者和其他相关方。  

据报道，海洋世界首席飞行员阿什利·詹金森（Ashley Jenkinson）是死者之一。

英国外交及联邦事务部 (Foreign, Commonwealth and Development Office)向SBS新闻证实，一对英国夫妻据信也在坠机事故中身亡。

一位发言人表示，“我们正在支持在澳大利亚去世的两名英国国民的家人，并与地方当局保持联系。”

昆士兰警方证实，同一架直升机上的一名 33 岁母亲、一名 10 岁儿童和一名 9 岁儿童伤势严重，目前仍在医院接受治疗。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，澳大利亚对黄金海岸发生的可怕、悲惨的事件感到震惊。

他在推特上写道：“我的心与所有受影响的人同在——包括急救人员，我对那些悲痛的人表示最深切的同情。”

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