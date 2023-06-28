根据澳大利亚移民局官网公布的信息，澳大利亚491偏远地区担保技术移民签证在转为191永久居民签证时，不再有三年最低收入要求。





目前，491签证持有者只需满足以下条件，即可获得191永久居民签证：



持491签证满三年



遵守所有签证条款



提供三个财年的报税证明

从业人员普遍认为，取消三年收入测试是降低移民要求的实质性举措，这符合偏远地区移民的就业市场需求。





但是，根据移民局的现行说法，取消最低收入门槛，是否意味着申请人可以不工作呢？





来自锐优教育的注册移民代理Lucas陈认为，理论上此举是可行的——可以是零收入，但依然要报税。





而且，在取消收入门槛的情况下，不仅申请人有更多机会从事多样化的工作、接受教育、更灵活地规划生活；这也或将有利于签证积压的处理。





“移民法中的191.22条，规定了移民局的收入要求。但是移民局现在的法条是没有改的。“他说，“如果法条不修改，它依然是没有办法处理完的。所以基本上等法条改完，我觉得491转191的申请，就会开始下签了。”





但另一方面，对于社交媒体上出现的“可以远程给大公司工作”、“在海外生活也能拿PR“，Lucas提醒申请人，要持谨慎态度。





这完全违背了签证设立的初衷——它是为了解决偏远地区的就业和经济问题。如果最终是为非本地区的雇主工作，这不属于‘在偏远地区居住、工作’的要求。





“在海外生活的情况，问题在于，如果这样做的人多了，移民局是一定会修改这一条了，这与它的目的完全违背。”





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LISTEN TO 【观点】“躺平”拿PR？491签证变化真的是移民澳洲的捷径吗 SBS Chinese 28/06/2023 07:22 Play





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