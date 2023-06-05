【SBS新闻快报】凯瑟琳·福尔比格被赦免 在监狱服刑20年后将重获自由

KATHLEEN FOLBIGG CONVICTIONS INQUIRY

2019年5月1日星期三，悉尼，新南威尔士州验尸官法庭，凯瑟琳-福尔比格在定罪调查期间通过视频连接出现。对 "婴儿杀手 "凯瑟琳-梅根-福尔比格的定罪调查继续进行。(AAP Image/Joel Carrett) NO ARCHIVING Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE

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凯瑟琳-福尔比格在2003年被判定杀害了她的四个孩子，在入狱20年后获得了自由。一项调查发现对她的罪行存在合理的怀疑，新南威尔士州总检察长向她发出了赦免令。

要点
  • 凯瑟琳·福尔比格被赦免；
  • 新南威尔士州总检察长迈克尔·戴利(Michael Daley)发布了调查结果摘要
  • 2003年，福尔比格女士因杀害自己的四个孩子而被定罪；
  • 凯瑟琳·福尔比格因杀害四个孩子而入狱20年，现已被赦免出狱。
凯瑟琳·福尔比格 (Kathleen Folbigg) 早些时候因杀害自己的四个孩子而被定罪，在调查发现对她的罪行存在合理怀疑后，如今，她将获释，并结束长达20年的监禁。

2003年，经过7周的审判，陪审团认定福尔比格在1989年至1999年间杀害了她的四个孩子——Caleb, Patrick, Sarah和Laura。

新南威尔士州司法部长迈克尔·戴利 (Michael Daley) 周一表示，他已经收到了托马斯·巴瑟斯特 (Thomas Bathurst) 对福尔比格定罪的调查摘要的预先副本。

该调查发现，对福尔比格的罪行存在合理怀疑。

声明声称有一个合理的可能性是，其中三个孩子死于自然原因。

巴瑟斯特坦言，无法接受有些说法例如声称福尔比格女士是一个不关心孩子的母亲。

戴利向州长玛格丽特·比兹利 (Margaret Beazley) 建议赦免福尔比格，后者接受了这一建议。

“她现在已经被赦免了，”戴利说。

“如果她现在还没有出来，她很快就会出来的，我们祝她一切顺利。”

福尔比格被关押在古尔本的克拉伦斯惩教中心。
Two women walking outside.
凯瑟琳-福尔比格于2003年离开新南威尔士州的最高法院 Source: AAP / Mick Tsikas
四月对她定罪的调查听到了可信的证据，孩子们可能死于自然原因。

福尔比格一直坚称自己是无辜的，她说她的四个孩子——Caleb, Patrick, Sarah 以及 Laura——都是自然死亡。

后来在福尔比格和她的女儿身上发现了罕见的基因变异，在2019年的一次检查后不久，引发了对她定罪的第二次调查。

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