【SBS新闻快报】凯瑟琳·福尔比格被赦免 在监狱服刑20年后将重获自由

要点 凯瑟琳·福尔比格被赦免；

新南威尔士州总检察长迈克尔·戴利(Michael Daley)发布了调查结果摘要

2003年，福尔比格女士因杀害自己的四个孩子而被定罪；

凯瑟琳·福尔比格因杀害四个孩子而入狱20年，现已被赦免出狱。

凯瑟琳·福尔比格 (Kathleen Folbigg) 早些时候因杀害自己的四个孩子而被定罪，在调查发现对她的罪行存在合理怀疑后，如今，她将获释，并结束长达20年的监禁。





2003年，经过7周的审判，陪审团认定福尔比格在1989年至1999年间杀害了她的四个孩子——Caleb, Patrick, Sarah和Laura。





新南威尔士州司法部长迈克尔·戴利 (Michael Daley) 周一表示，他已经收到了托马斯·巴瑟斯特 (Thomas Bathurst) 对福尔比格定罪的调查摘要的预先副本。





该调查发现，对福尔比格的罪行存在合理怀疑。





声明声称有一个合理的可能性是，其中三个孩子死于自然原因。





巴瑟斯特坦言，无法接受有些说法例如声称福尔比格女士是一个不关心孩子的母亲。





戴利向州长玛格丽特·比兹利 (Margaret Beazley) 建议赦免福尔比格，后者接受了这一建议。





“她现在已经被赦免了，”戴利说。





“如果她现在还没有出来，她很快就会出来的，我们祝她一切顺利。”





福尔比格被关押在古尔本的克拉伦斯惩教中心。



凯瑟琳-福尔比格于2003年离开新南威尔士州的最高法院 Source: AAP / Mick Tsikas 四月对她定罪的调查听到了可信的证据，孩子们可能死于自然原因。





福尔比格一直坚称自己是无辜的，她说她的四个孩子——Caleb, Patrick, Sarah 以及 Laura——都是自然死亡。





后来在福尔比格和她的女儿身上发现了罕见的基因变异，在2019年的一次检查后不久，引发了对她定罪的第二次调查。





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