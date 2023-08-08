华人女孩的针织世界：用毛线编织梦想 面对海外电商抄袭打板仍维权困难

在疫情期间，居住在墨尔本的华人女孩Karen黄第一次接触到针织。





Karen发现，在漫长的疫情封锁中，针织就像一个温暖的避风港，能让她内心平静、暂时摆脱和不断涌来的负面信息的影响。





“就像看书一样，你会一看就停不下来，很想自知道故事的结尾。织毛衣的话，就是很想把它织出来，然后自己穿起来。”





Karen没有系统学过服装设计，她在互联网上对照教程学习针织基础知识，再按照自己的审美，将作品设计、针织出来。





Credit: Karen Huang



Karen的针织作品色彩跳跃大胆、造型古灵精怪，她设计的“煎蛋毛衣”一经推出，立刻在社交媒体上颇受欢迎。





现在，她希望把这种又快速、又环保的时尚方式推荐给更多人。





“说到针织，大家都会想到细细的线、细细的针，再加上一个老奶奶这样的画面，”她笑着说，“其实不是的，针织是很酷的爱好。我的理念是希望大家在最短的时间内——因为大家都很忙——所以我会专门做那种织起来又快又简单的毛衣，这样大家可以很快看到成果。”





同时我也会用一些可降解的毛线，比如羊毛。希望用这种方式让大家了解到做一件东西背后的过程，就会让你会更珍惜手工制品，更珍惜慢时尚‘slow fashion’，而不是经常买快时尚的东西。

创意设计海外维权困难

无论是毛线制品款式，还是以手工艺者身份创业，“独一无二”一直是Karen针织过程中的关键词。





一件毛线制品，从概念到成型，大概要经历设计、打板、制作小样、计算帧数、针织、调整等过程，大约需要一两个月的时间。





但是，在互联网让Karen的作品被更多人看见的同时，也让她遭遇了原创设计被剽窃的烦恼。



在刚开始有粉丝的时候，我发了一个煎蛋毛衣，突然火了起来。再不到一个星期之后，就在中国的网商那里发现有人盗用了我的图片，盗用了款式，然后仿制了一个假货出来。

Karen告诉SBS中文普通话，这家网商剽窃她的创意后，批量打板、机器生产，价格则要比她手工针织便宜的多。





Credit: Karen Huang 而跨境维权成本极高，几乎是不可能的。





“我尝试过，但需要的很多资料，我们在其他国家很难提供，很难维权。”





“虽然有被打击到，但很快就整理了心情。现在就只要做好自己，不断推出一些新品，然后对抄袭、盗图这些，就带着一个比较看开一点的心态，”她说。





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