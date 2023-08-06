在上期博客中，我们向您介绍了一种您可能在房前屋后找到的中草药——竹子。





可以说，竹子全身都是宝。





您从上往下看，淡竹叶可以清热除烦，竹茹可以化痰止呕，竹沥可以清肺降火、滑痰利窍，竹黄可以化痰止咳、活血祛风。





再往下，就是我们常吃的竹笋，还有与它一字之差的竹荪——它们都是非常常见的食材。





在本期节目中，我们就请到西悉尼大学中医专业老师、注册中医师李燕博士来继续跟您聊聊竹笋和竹荪的养生妙用。





竹笋的吃法千变万化，荤素百搭。清代赵其光的《本草求原》有记载，竹笋“甘而微寒，清热除痰，同肉多煮，益阴血。痘疹血热毒盛，不发起者，笋尖煮汤及入药，俱佳。”





竹荪又叫竹笙、竹参，被人们称为“雪裙仙子”、“山珍之花”、“菌中皇后”，被列为“草八珍”之一。可见它滋味鲜美，香气浓郁。





但是，您要注意了，并不是所有类型的竹荪您都能拿来食用。





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LISTEN TO 【神奇中草药在澳洲】竹笋、竹荪：竹子的“副产品”能随便吃吗？挑选有何学问？ SBS Chinese 06/08/2023 10:49 Play





《中华本草，天地精华》中草药和中医展览于7月6日至7月20日在悉尼皇家植物园举办，是西悉尼大学和北京中医药大学的合作机构——中澳中医中心举办，联合悉尼皇家植物园和中国医学科学院药用植物研究所举行的一个中医科普创新项目。





《神奇中药在澳洲》系列播客仅提供中医药的一般性知识科普，不能作为个案治疗标准。具体健康问题和用药请咨询注册中医师或您的医生。





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