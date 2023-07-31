听众朋友，在之前的播客中，我们跟您聊过不少在澳大利亚能找到的中草药。





但是您知道吗，有一种华人朋友很喜欢栽种在房前屋后的植物，竟然也是一味绝佳中药材。





它，就是竹子。





刘禹锡有诗云，依依似君子，无地不相宜。这句话，也同样适用于生长在澳大利亚的竹子。





在本期节目中，我们就请到西悉尼大学中医专业老师、注册中医师李燕博士来跟您聊聊竹在中医中的妙用。





由于进口，您现在在澳洲各地可以看到数百种不同类型的竹子。在澳洲北部，原住民很早就大量利用竹子制作各种物品，比如矛杆、迪吉里杜管、烟斗、雕刻等等。





在悉尼，您还可以经常看到一种茂密的天然竹子屏障，这有可能是崖州竹（Gracilis Slender Weaver Bamboo）——很多人会用它做围墙。





竹子的用途多种多样，竹竿可做建材、竹纤维可用来纺织、造纸，竹笋还可以吃。





那么，在中医看来，竹子有什么独特的价值呢？





竹子是禾本科竹属的一种多年生的草本植物，在澳洲也有生长。 Credit: Sookyung An from Pixabay



您如果感冒，中医可能会给您开一种药，叫银翘散。





顾名思义，金银花和银翘是其中的主要成分。但是，这里面也会加入淡竹叶，主要用于风热的外感引起的发热头痛，或者有轻度的咳嗽，口渴等症状。





除了叶子，再来就是竹子的一层皮——竹茹了。





还有一种特殊的竹子部位——竹沥，这也是一味中药材。





当您把新鲜竹子剖开，放在火上炙烤，烤出的淡黄色、澄清、带有甘甜味的液体，就是竹沥。





使用竹沥，您要注意了。因为中医认为，这是一种大寒、大凉之物。





当竹子受到虫咬或刀砍等外部伤害后，竹子本身会分泌的一种液体。当它凝结后，这就是中医说的竹黄了。





所有竹子都有药用价值吗？竹子属凉还是属热？中医中又有哪些典型的用到竹子的药方呢？





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LISTEN TO 【神奇中草药在澳洲】可能隐藏在房前屋后的中草药 竹子有何意想不到的中医妙用？ SBS Chinese 31/07/2023 11:04 Play





《中华本草，天地精华》中草药和中医展览将于7月6日至7月20日在悉尼皇家植物园举办，是西悉尼大学和北京中医药大学的合作机构——中澳中医中心举办，联合悉尼皇家植物园和中国医学科学院药用植物研究所举行的一个中医科普创新项目。





《神奇中药在澳洲》系列播客仅提供中医药的一般性知识科普，不能作为个案治疗标准。具体健康问题和用药请咨询注册中医师或您的医生。





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