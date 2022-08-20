SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年8月20日）Play12:03SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.03MB)Published 20 August 2022 at 10:17am, updated 3 hours ago at 12:18pmSource: SBS 托雷斯海峡考虑中国投资引发关注；新州结束对文化捕鱼的调查；联合国人道主义项目出现危机；俄乌黑海协议进展顺利Published 20 August 2022 at 10:17am, updated 3 hours ago at 12:18pmSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。AdvertisementREAD MORE政府正计划发展澳大利亚的电动汽车市场 它会采取哪些举措？莫里森发段子调侃秘密部长门 阿尔巴尼斯谴责称“不该开玩笑”多米诺骨牌效应：什么将导致澳大利亚人的饮食没那么健康？联合国秘书长敦促扎波罗热核电站非军事化“子弹孔只是我的纪念品”：为多元文化而努力的华裔陈继志分享Latest podcast episodes【心理热线】父母感情破裂 如何最大限度地减少对孩子的影响？【移民澳洲】政府公布新财年临时州担配额 较上财年增加近两倍SBS晚新闻（2022年8月19日）【疫苗快报】美国很快将推广新版加强针 研究称新冠增加神经系统疾病风险