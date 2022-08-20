SBS早新闻（2022年8月20日）

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Published 20 August 2022 at 10:17am, updated 3 hours ago at 12:18pm
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托雷斯海峡考虑中国投资引发关注；新州结束对文化捕鱼的调查；联合国人道主义项目出现危机；俄乌黑海协议进展顺利

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