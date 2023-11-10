本周三，位于悉尼Cabramatta的圣约翰公园公立学校（St Johns Park Public school）在校内举办了一场热闹非凡的多元文化日活动。





从幼儿园到六年级的孩子们根据不同文化背景穿戴着传统服饰，表演了日本舞、越南舞、中国彩带舞、舞狮等节目，带来了一场多元多趣、别开生面的视听盛宴。





该学校的一名学生说：



我知道我们学校有许多文化，有人来自希腊，有人来自塞尔维亚、萨摩亚、波兰......我们是很多人，但我们都是同一个——我们都是澳大利亚人。

参与中国彩带舞演出的五年级学生董安怡（近）和三年级学生张绍琪（远）。 Source: SBS / Yudie Huang 参与当天中国传统彩带舞演出的除了来自中国文化背景的学生，还有许多其他族裔背景的孩子们。





小学五年级学生董安怡告诉SBS普通话节目，在学习传统舞蹈的同时可以学习历史知识，而她也把这些知识教给了其他族裔背景的好朋友，和她们一起穿上了汉服跳起彩带舞，“我觉得彩带舞很漂亮，也可以从舞蹈里学很多中国的历史、传统啊这些，对中国历史很感兴趣。”





在接受本台记者采访时，董安怡介绍了身旁同样参与表演的两位好朋友。





拥有中国和澳大利亚背景的五年级学生Evelyn称学习中国传统舞蹈是希望学习一些新鲜事物，而另一位拥有柬埔寨和澳大利亚文化背景的四年级学生Sloane则表示和不同文化背景的朋友一起学彩带舞十分有趣。



参与中国彩带舞表演的Sloane（左）和 Evelyn（右）。 Source: SBS / Wei Wang 圣约翰公园公立学校负责教中文课的老师倪琳已经参与了此前数年多元文化日活动，今次她负责挑选了彩带舞作为中国舞的一种来表演，因为认为彩带“有源源不尽的感觉，超过两千年的历史”。





另一位中文老师王梦抒表示，中文课上其他族裔的孩子比例很高，“班上有许多越南裔、柬埔寨裔的孩子，他们大家都是很好的朋友。我觉得彩带舞是一种美好的象征，通过彩带舞希望更多人了解中国文化，让它有更广泛的影响力。”





她们说，通过多元文化日不仅希望能传播中国文化，更加希望能让华人孩子们接触到其他族裔的文化，让他们对澳大利亚的多元性感同身受。



彩带舞演出学生家长Peggy Li（左）和Cindy Han（右）。 Source: SBS / Yudie Huang 华人学生家长Cindy Han表示全家十分注重培养孩子对中国文化的了解，“我希望她以后能对中澳文化之间的交流发展、关系做一些贡献。”





各个族裔之间文化的流通、共融在多元文化日当天的舞狮表演中得到了很好的体现。





源自中国民间传统表演艺术的舞狮文化，随着人口的迁移而在许多国家衍生出了不同的风格和流派，各地狮子的样貌和狮子形态展现了不同的艺术诠译。





“我觉得（今天）舞狮表演所体现的文化是越南和中国的结合。”其中一位表演者阐释当天越南版本的舞狮。



该校越南裔老师Jimmy Pham（左）在舞狮表演中加入年轻元素展现“喝珍珠奶茶”。 Source: SBS / Yudie Huang 正如圣约翰公园公立学校校长Dianne Donatiello所言：



我们学校是丰富多彩的多元文化共存的见证，我们深知正是通过这种多样性，我们才对周围的世界有了更深入的了解。

圣约翰公园公立学校校长Dianne Donatiello。 Source: SBS / Yudie Huang 更多详细内容欢迎点击音频收听：



LISTEN TO 新州小学深入演绎多元文化：“我们是很多人 但我们都是同一个” SBS Chinese 10/11/2023 07:42 Play

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