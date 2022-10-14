SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月15日）Play12:34SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.51MB)Published 15 October 2022 at 9:42amSource: SBS 联邦政府推动带薪育儿假计划；印度裔社区欢庆排灯节；中国北京发生抗议；英国财政大臣被解雇。Published 15 October 2022 at 9:42amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE科学新突破：培养皿中的脑细胞会玩电子游戏【观点】瑞士信贷“破产”传闻对澳大利亚意味着什么？世界鸡蛋日：澳洲人均每年食用多少个鸡蛋？Advertisement分享Latest podcast episodes【我们的故事】维州Point Cook选区独立候选人赵侠：从创办学生会到州议员候选人SBS晚新闻（2022年10月14日）【疫苗快报】全澳新冠阳性患者强制隔离令正式取消一天可以吃多少个鸡蛋 怎么吃更健康？