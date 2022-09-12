央行数字货币对商业影响很大 调查研究望听取不同声音

新的数字货币，包括中央银行数字货币（CBDC）和全球稳定币（如Diem/Libra），正在迅速发展。这对全世界，特别是亚太地区的监管、金融、交易和其他商业都有很大的影响。





新南威尔士大学法学院王衡教授表示，尽管央行数字货币是否是趋势可能还有待观察，但越来越多的央行都在研究是否要发行央行数字货币的问题。





央行数字货币满足电子化、数字化、降低交易成本等需求，但也面临不少挑战。





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王教授说：“因为央行数字货币是大规模使用的，数字方面的攻击或者是设计上的缺陷都有可能对金融体系或者甚至经济体系造成很大影响。”





“同时还包括怎样保护隐私，怎么解决不同货币之间的流通，可能还更多地涉及到外汇管制，包括各个国家的央行之间在监管方面的合作问题。”





另外，离线使用数字货币还面临篡改、干扰、没电等挑战。





提到该调查，王衡教授表示，央行数字货币如果施行，对商业的影响很大。





他说：“数字货币是法定货币，（如果实施）有可能会逐渐比较大地运用在商业场景中。它可能影响到商业银行，因为商业银行可能承担一定的角色；在数字货币的流通方面，它也涉及和影响到支付企业、科技企业，因为数字货币显然要受到技术支撑；涉及到数据行业，因为数字货币数据的流动、采集、监管等；涉及到各行各业。”





目前，澳大利亚还在做央行数字货币方面的研究。王教授表示，因为数字货币涉及到多方面的问题，澳大利亚还没有明确表明一定会发行央行数字货币。





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LISTEN TO 中央银行数字货币（CBDC）具不具备纸钞的特性？它有哪些优势，又面临哪些挑战？ SBS Chinese 12/09/2022 09:05 Play





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