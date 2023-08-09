火箭军易帅 中国领导层是否正在经历一场清洗？

上周一（7月31日），习近平出人意料地宣布两名中将晋升为正式上将，而且他们现在是战略火箭军（Strategic Rocket Force，SRF）的两名负责人。





然而，目前并不知道他们的前任发生了什么。海军的王厚斌现任战略火箭军司令，空军的徐西盛现任战略火箭军政委。其余的都是传言。





新加坡李光耀公共政策学院研究员德鲁-汤普森（Drew Thompson）告诉 SBS 新闻，他试图看清这一点。





汤普森表示谣言似乎有相当稳定的成真记录。因为最近看到在谣言传了一周之后，外交部长就被撤职了。 因此，传言似乎得到了证实。汤普森认为这肯定是一种模式，也许可以说：哪里有传言，哪里就可能有事实。





据称，火箭军的前两任领导人都因贪污而受到调查，这是习近平最喜欢采用的清除官员的方法。





台湾国立中山大学教授郭玉仁也试图看清形势，指出火箭军的重要性。郭教授说：“中国的火箭军具有巨大的战略威慑力，尤其是对美国的威慑力。中国的火箭军实际上控制着中国的核武库。”





台北国立政治大学名誉教授丁亚瑟（Arthur Ding）也指出，接替这两人的并不是火箭军阵营中的官员。丁教授表示从其他军种选人接替是不寻常的。





目前拒信总共约有 10 名高级官员受到调查。因此，丁教授称这可以认为是一个非常严重的问题。





因为通常他们会从下一级提拔人员，但这次他们却选择了海军和空军的人员。这表明现在最重要的是忠诚而不是专业技能。





同时，汤普森也强调可能是习近平遇到了无数风险。他必须平衡这些风险。





但汤普森认为习近平的首要任务是明确的，他需要加强党的力量，他必须确保社会稳定，他必须确保共产党的忠诚并专注于保持党执政的使命。





此外，丁教授还指出了这次清洗在中国国家机器内部给习近平带来的一些风险。因为他们都是习近平一手提拔起来的。如今的局面让习近平很没面子。





这确实意味着习近平不信任解放军火箭部队。所以可以认为这是一个严重的问题。





那么，如果清洗这些官员会给习近平带来风险，他为什么还要这么做呢？





国立中山大学的郭教授说，答案可能在于美国国防部，即 USDOD，它发布的一份特别报告在中国引起了轩然大波。





郭教授解释道：“美国国防部发布了一份关于中国火箭部队、战略火箭部队、部署、装备及其战略位置、战略操控的特别报告......"。这份特别报告震惊了中国共产党的最高领导人，尤其是习近平本人。





这份报告的公布也可能使前外交部长秦刚陷入困境。







发现美国对中国火箭军的情况了如指掌可能是如此令人震惊，以至于任何面子上的损失或不透明的表现相比之下都不值一提。郭教授解释道。





郭教授表示：习近平除了清洗别无选择。军事情报泄露事件实在太严重了。这不仅让中国失去了这一战略筹码，也是对习近平地位的严重挑战。





因此，中国火箭军可能正在经历一场领导层大清洗，因为美国已经了解了太多中国火箭军的运作方式，有些人需要为此付出代价。





这对习近平在党和国家中的地位也有影响。但这是否会改变中国周边的军事形势呢？郭教授认为则不然。





郭教授坦言：中国高层领导人群体的首要任务是进一步调查和进一步清理火箭军的军事官员。中国空军和中国海军将一如既往地执行他们的任务，就像我们在过去几年中所目睹的那样。





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