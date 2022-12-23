SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月23日）Play06:47SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.55MB)Published 23 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲专家谈快速抗原检测产品的有效性；澳人家中逾125万澳元珠宝被盗 警方调查；新年前夕热浪袭澳 部分地区最高温度近45度；澳洲气象部门发布北领地和西澳飓风警告。(请点击播放键收听详细内容)Published 23 December 2022 at 8:30pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE快速抗原检测产品有效性如何？ 澳洲专家：有效但并非“万无一失”逾125万澳元“稀有”珠宝家中被盗 维州警方公布照片呼吁提供线索澳洲多地新年前夕将迎热浪 圣诞节天气又如何？气象部门发布北领地和西澳飓风警告分享Latest podcast episodes澳大利亚绿茵场上的中国国脚：肖裕仪SBS早新闻（2022年12月23日）【SBS国际新闻】新文件显示特朗普担任总统的最后一年未缴纳个税黄英贤表示澳中关系的“难题”需要时间来解决