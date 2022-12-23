SBS 普通话电台

SBS晚新闻（2022年12月23日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin evening news

SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 23 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS

澳洲专家谈快速抗原检测产品的有效性；澳人家中逾125万澳元珠宝被盗 警方调查；新年前夕热浪袭澳 部分地区最高温度近45度；澳洲气象部门发布北领地和西澳飓风警告。(请点击播放键收听详细内容)

Published 23 December 2022 at 8:30pm
Presented by Xinyu Li
Source: SBS
欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

快速抗原检测产品有效性如何？ 澳洲专家：有效但并非“万无一失”

逾125万澳元“稀有”珠宝家中被盗 维州警方公布照片呼吁提供线索

澳洲多地新年前夕将迎热浪 圣诞节天气又如何？

气象部门发布北领地和西澳飓风警告


分享

Latest podcast episodes

A-League Women's Rd 2 - Perth Glory v Adelaide United

澳大利亚绿茵场上的中国国脚：肖裕仪

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（2022年12月23日）

US President Donald Trump and First Lady Melania Trump walk on the South Lawn

【SBS国际新闻】新文件显示特朗普担任总统的最后一年未缴纳个税

PENNY WONG CHINA VISIT

黄英贤表示澳中关系的“难题”需要时间来解决