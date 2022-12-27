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SBS晚新闻（2022年12月27日）

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Published 27 December 2022 at 8:00pm, updated an hour ago at 8:10pm
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2023年澳洲五大签证机会 谁将受益？澳洲将在明年对移民系统进行全面审查；澳洲圣诞长周末多人不幸溺亡；畅销奶酪含大肠杆菌 Coles全澳紧急召回产品。(请点击播放键收听详细内容)

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