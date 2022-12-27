SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月27日）Play06:56SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.87MB)Published 27 December 2022 at 8:00pm, updated an hour ago at 8:10pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 2023年澳洲五大签证机会 谁将受益？澳洲将在明年对移民系统进行全面审查；澳洲圣诞长周末多人不幸溺亡；畅销奶酪含大肠杆菌 Coles全澳紧急召回产品。(请点击播放键收听详细内容)Published 27 December 2022 at 8:00pm, updated an hour ago at 8:10pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE圣诞节致命长周末 海滩湖泊多人溺亡从技术移民到家庭团聚：2023年澳大利亚五大签证机会“这份工作非常珍贵”：澳洲华人养老护理工作者谈加薪与尊严【注意】畅销芝士含大肠杆菌Coles全国紧急回收澳大利亚购物者节礼日创下消费纪录：你淘到便宜货了吗？澳洲正在研发新冠鼻喷疫苗 它能成为防控病毒传播的“最新武器”吗？分享Latest podcast episodes【国际新闻】“预先保护”：威尼斯进入一场全新的“保卫战”？创纪录暴风雪袭击纽约州 至少55人死亡华人摄影师梁家源拍摄第77届悉尼至霍巴特帆船赛：“险些掉进海里”【现场说法】认为自己的隐私权受到侵犯？可向数据保护机构OAIC投诉