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SBS晚新闻（2023年1月6日）

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SBS Mandarin evening news

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Published 6 January 2023 at 8:20pm
Presented by Xinyu Li
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澳洲开通首条包括中文的多语种心理健康热线；黄金海岸致命直升机事故中重伤9岁男孩苏醒；圣诞节新年之间10余澳人溺亡 了解如何应对离岸流；拉尼娜现象减弱 气象局预测澳洲今年炎热干燥。（请点击播放键收听详细内容）

Published 6 January 2023 at 8:20pm
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