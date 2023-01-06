SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2023年1月6日）Play06:47SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.54MB)Published 6 January 2023 at 8:20pmPresented by Xinyu LiSource: SBS 澳洲开通首条包括中文的多语种心理健康热线；黄金海岸致命直升机事故中重伤9岁男孩苏醒；圣诞节新年之间10余澳人溺亡 了解如何应对离岸流；拉尼娜现象减弱 气象局预测澳洲今年炎热干燥。（请点击播放键收听详细内容）Published 6 January 2023 at 8:20pmPresented by Xinyu LiSource: SBS欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE在齐膝深洪水中 西澳民众齐心协力抢救原住民艺术“珍品”“灾难性食言”：工党因紧急医疗诊所延期交付受到抨击黄金海岸直升机事故重伤9岁男童终于苏醒若在海边被卷入离岸流 该怎么办？部分移民压力大 澳洲开通首条包括中文的多语种心理服务热线分享Latest podcast episodes美国参议员警告无效？澳总理称核潜艇交易稳步推进SBS早新闻（2023年1月8日）【生活杂志】从1918年流感看历史上传染病大流行的结局“中国——熔古铸今”：NGV首次亮相多件藏品 与农历新年遥相呼应