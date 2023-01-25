SBS晚新闻（2023年1月25日）

SBS Mandarin evening news

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百万澳人使用约会软件 而这正被犯罪分子利用；遭虚假6.5万澳元自动追债 澳人称“极度恐怖”；获得澳大利亚勋章的多元背景人士不足两成；了解碳定价 全球近八成废气任排无惩罚。(请点击播放键收听详细内容)

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百万澳人使用约会软件 而这正被犯罪分子利用

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养老金领取者口述：虚假的6.5万澳元自动追债“极度恐怖”


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