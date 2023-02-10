SBS晚新闻（2023年2月10日）Play06:19SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.46MB) 澳洲推出新版护照 有哪些隐藏的防伪细节；澳洲恢复难民船抵达者的家庭团聚途径；垃圾处理工会罢工 悉尼街头或将垃圾堆积至周末；土耳其叙利亚发生强震 澳洲社区纷纷援助。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE电费到住房负担能力：澳大利亚财长会议将讨论什么？从悉尼土耳其餐馆老板到注册护士 澳人纷纷为地震救灾伸出援手时隔十年 澳大利亚政府恢复难民船抵达者的家庭团聚途径澳大利亚已推出新版护照 有哪些隐藏的防伪细节？分享Latest podcast episodes“无形的脐带永远不会断”：四位移民女性音乐家讲述母亲与故乡的故事【我们的故事】“荒野旅行家”小辉：父母反对浇不灭心中“淘金梦”【圆桌健谈】我身体不适是不是因为长新冠？如何进行长新冠健康管理？【科技面面观】爆火的ChatGPT动了谁的奶酪？