SBS晚新闻（2023年2月15日）Play06:08下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.07MB) 部分澳人陷财务困境 理财顾问鼓励克服羞耻感；15年前抵制向“被偷走的一代”道歉 达顿如今为此道歉；西澳将禁塑料外卖咖啡杯 环保倡议者有顾虑；飓风肆虐 新西兰宣布全国进入紧急状态。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE你的爱犬会双语吗？有没有可能教狗狗学会英语？15年前抵制向“被偷走的一代”道歉 达顿今为此道歉意味着什么？等待时间更长、人员短缺：Centrelink难以跟上需求激增的步伐部分澳大利亚人经历财务危机以贷还贷 他们会面对什么？分享Latest podcast episodes【正在行动】您如何看待持续发酵的气球风波？网课叫停，返澳学生陷住房危机电子烟是否对您有害？专家是这样说的SBS早新闻（2月15日）