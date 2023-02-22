SBS晚新闻（2023年2月22日）

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全球最大四天工作制试验结束 员工体验如何；原住民之声公投预计在10月至12月间举行；澳洲政府承诺结束“退休公积金之战”；新州部分学生可获250澳元出行卡。（请点击播放键收听详细内容）

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