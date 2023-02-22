SBS晚新闻（2023年2月22日）Play06:27SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.77MB) 全球最大四天工作制试验结束 员工体验如何；原住民之声公投预计在10月至12月间举行；澳洲政府承诺结束“退休公积金之战”；新州部分学生可获250澳元出行卡。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE全球估计有6500万人受长期新冠影响 这五件事情应引起关注原住民议会之声公投何时举行？一起来了解这四大问题的答案全球最大“四天工作制”试验已结束 结果非常积极政府承诺结束“退休公积金之战” 这对澳大利亚人意味着什么？分享Latest podcast episodes乌克兰的LGBTIQ+社区被针对 倡导者帮助他们逃离险境【正在行动】新州试点药剂师可开部分处方药 您怎么看？直击现场 在达尔文与SBS共贺新春：“新年祝福永远不迟”普京宣布退出《新削减战略武器条约》 引发核危机担忧