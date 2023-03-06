SBS晚新闻（2023年3月6日）Play06:36SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.13MB) 签证政策悄然改变 澳洲技术移民迎来好消息；通胀压力下澳洲家庭削减开支 会“砍”哪些费用；澳洲去年死亡人数“异常罕见” 原因何在；新州部分地区遭受40度热浪侵袭 。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE高温天气再度袭来：在热浪中可以做些什么来保持安全？签证政策悄然改变 澳大利亚技术移民迎来好消息难以开源只好节流：通胀下澳洲家庭削减开支 他们会“砍”哪些费用？不眠之赛：数百泳者在墨尔本连续 24 小时游泳 赢并不是他们的目标分享Latest podcast episodes2023世界骄傲节最后一天 5万人参加悉尼海港大桥游行【生活杂志】每四年一次的2月29日有着怎样的作用？SBS早新闻 （2023年3月6日）我想去当赌场荷官 警察要我无犯罪记录