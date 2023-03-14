SBS晚新闻（2023年3月14日）Play06:09SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.09MB) 远程工作趋势加剧澳洲偏远地区住房压力；澳洲银行新调查显示三月份消费者信心疲弱；每周69小时工时上限新提案引发关注。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE新提案激起千层浪 您考虑每周工作69个小时吗？房东在租期内涨价？以下是你的权利联盟党要求工党在原住民议会之声公投前明确原住民定义持续三年的拉尼娜现象已正式宣告结束一文了解澳洲减排保障机制 是否真能阻止灾难性气候变化？分享Latest podcast episodes“101张笑脸”温暖人心 让艺术发出的声音更响亮【现场说法】家庭因部长干预免遭驱逐出境 什么情况下可申请移民部长干预？【观点】新州选举在即，两党如何应对生活成本激增的问题？SBS早新闻（3月14日）