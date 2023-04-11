SBS晚新闻（2023年4月11日）Play06:22SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.58MB) 澳洲哪些行业人员的租房困境加深；澳洲国库部长将赴美讨论国际经济前景；冷锋来袭 澳洲多地“异常天气”将持续至周末；美国肯塔基州一银行发生枪击案 四死九伤。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE租金上涨折合每年损失40天工资 澳洲哪些行业人员的租房困境加剧？财长查默斯将赴美谈论国际经济前景美国肯塔基州一银行发生枪击案 四死九伤热带气旋正在西澳布鲁姆聚集 当局敦促民众预防洪水他们在养老院里感到孤独 新州代际游戏小组新项目带来活力分享Latest podcast episodes新移民购房潮 专家称“供求关系是目前影响房价的主要因素”抗议浪潮高涨 国防部长险被辞退：以色列发生了什么？【现场说法】“建筑商”拿了1万多澳元定金后消失 与建商打交道如何避免踩坑？【世界帕金森日】帕金森=手抖？学者呼吁更多华人参与研究