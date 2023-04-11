SBS晚新闻（2023年4月11日）

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澳洲哪些行业人员的租房困境加深；澳洲国库部长将赴美讨论国际经济前景；冷锋来袭 澳洲多地“异常天气”将持续至周末；美国肯塔基州一银行发生枪击案 四死九伤。（请点击播放键收听详细内容）

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