SBS晚新闻（2023年6月16日）Play05:44SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.14MB) 澳洲经历了10多年来的最高人口增长率 人口达2630万；澳洲多所大学将推出微证书课程 参加前需考虑哪四大问题；在后疫情时代面临压力 一些知名公司陆续陷入危机 。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE后疫情时代的压力：一些知名公司陆续陷入危机 这是为何？澳洲多所大学将推出微证书课程 参加之前应首先考虑这四件事情数千个 Reddit 在线社区展开 “黑屏” 行动 背后原因何在？生米如何煮成熟饭有学问 专家告诉你煮前是否要洗米 如何洗？澳洲选民今年将收到公投官方宣传册 所关注的问题宪法专家如何分析？猎人谷巴士车祸后安全带成公众焦点 一文看清澳洲各地安全带法规分享Latest podcast episodes【生活杂志】维州AI摄像头将正式启用：为违规司机“量身定制”注意！在澳洲这样用硬币支付可能违法改善职场心理健康问题 “重点是管理层而非员工”澳议会禁止俄罗斯修建新大使馆