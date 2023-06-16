SBS晚新闻（2023年6月16日）

SBS Mandarin evening news

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澳洲经历了10多年来的最高人口增长率 人口达2630万；澳洲多所大学将推出微证书课程 参加前需考虑哪四大问题；在后疫情时代面临压力 一些知名公司陆续陷入危机 。（请点击播放键收听详细内容）

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