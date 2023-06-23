SBS晚新闻（2023年6月23日）Play06:17SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.42MB) “灾难性内爆”：失踪的泰坦号潜水器中5人被确认全部遇难；新州推出新计划打击现代奴役情况；新研究揭澳洲人设置和存储密码的习惯 常犯的错误有哪些？（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“灾难性内爆”：失踪的泰坦号潜水器中5人被确认全部遇难世界最宜居城市排名公布 澳大利亚城市排第几？新研究揭澳洲人设置和存储密码的习惯 常犯错误有哪些？“惊人数量”的澳洲男性在这个问题上未得到支持 这是为何？新报告揭澳洲残障服务行业陷入“困难境地” 这些原因可能被忽略分享Latest podcast episodes【圆桌健谈】这些刷牙的误区 您中招了吗？【SBS新闻快报】澳洲父亲正在经历围产期抑郁和焦虑【澳洲经济观察】新西兰经济衰退 澳新都“不用太担心”，经济崩盘可能性为零SBS早新闻（2023年6月23日）