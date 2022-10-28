SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年10月28日）Play06:42SBS 普通话电台其他收听方式 SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.22MB)Published 28 October 2022 at 6:41pmPresented by Mo LinSource: SBS 政府将再拨出26亿澳元应对新冠疫情；PBS变革，患者最高自付金额将下降；与IS成员有关的澳人从叙利亚启程返澳；挖鼻孔可能会引起老年痴呆Published 28 October 2022 at 6:41pmPresented by Mo LinSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多首次置业者、投资者及已入市者：房价暴跌对谁最有益？【联邦预算2022】政府将再拨出26亿澳元应对新冠疫情新州一青少年被控勒索数据被泄露的Optus客户 准备认罪中国启动吸入式新冠疫苗加强接种分享Latest podcast episodes澳大利亚有能力消除流离失所问题吗？【疫苗快报】政府在联邦预算中承诺再投入26亿澳元用于抗击新冠澳洲职场中的“竹天花板”与“关系”应如何看待？最具影响力亚裔澳洲人教育类得主李潇潇如是说【联邦预算2022】“预算着眼可再生能源与电动汽车发展长远计划”