SBS早新闻（7月24日）Play14:56 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.68MB) 国防军被指控因回避调查而威胁一名士兵；原住民长者号召议会原住民之声做更多工作；维多利亚州政府考虑对短期住宿征收旅游税；新民调显示西澳工党政府支持率大幅下降。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】女高音歌唱家王晓：在歌剧里自由漫步【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：品种选择和栽种准备全澳家长将收到更新后的NAPLAN成绩报告“护身军刀”军演：美国称军演向中国发出信号 日本推迟发射导弹计划新州衛生當局發警告 兩名麻疹病人曾在州內多個地方出沒分享Latest podcast episodes【网络安全】单一邮箱或网络账号或可呈现你不少个人隐私及人际关系【生活相对论】从Lidcombe拟建大型垃圾站说起：和“垃圾”有关的学问，您知道多少？【我们的故事】女高音歌唱家王晓：在歌剧里自由漫步“护身军刀”演习：十三国联合军演在澳展开 中国或派舰艇进行监视