SBS早新闻（5月17日）Play16:52 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.45MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。贸易部长对澳中贸易争端解决持乐观态度；拜登取消对澳大利亚和巴新的访问；俄乌领导人将与非洲数国讨论潜在和平计划；热带气旋摩卡袭击缅甸高度脆弱社区。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【盘点】除TikTok外 还有哪些来自中国的APP占据了澳大利亚人的手机？【SBS新闻快报】当局拨款数百万澳元成立澳大利亚国家反诈中心反核人士抗议日本政府计划将仍有放射性的水排放入海几百名888签证申请人今天在墨尔本悉尼集会抗议 抨击政府审理“不公平”分享Latest podcast episodes【解读】“难以满足政府的雄心”：新预算带来哪些移民制度变化？【现场说法】所购房产仍属于原业主 买家终获赔【SBS学英语】第37集：谈论挣扎【盘点】除TikTok外 还有哪些来自中国的APP占据了澳大利亚人的手机？