SBS早新闻（8月24日）

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Published 24 August 2022 at 9:37am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 24 August 2022 at 9:37am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
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莫里森兼任部长事件将受到独立调查；
俄乌战争爆发六个月，乌克兰纪念独立日；
印尼发生6.5级地震，目前无伤亡报告；
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马来西亚前总理上诉失败，将服刑12年。

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