SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（8月24日）Play15:20SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.04MB)Published 24 August 2022 at 9:37amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 24 August 2022 at 9:37amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS莫里森兼任部长事件将受到独立调查；俄乌战争爆发六个月，乌克兰纪念独立日；印尼发生6.5级地震，目前无伤亡报告；Advertisement马来西亚前总理上诉失败，将服刑12年。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE俄乌战争爆发六个月 乌克兰纪念独立日丹麦被收养者要求韩国政府调查收养问题：许多人并非孤儿澳大利亚每日COVID-19要闻：TGA批准新冠新药 总理进一步调查莫里森秘密部长事件原住民在历史性的丛林法庭听证会上提供证据以阻止“毁灭性”的北领地天然气项目分享Latest podcast episodes俄乌战火延烧六个月 乌克兰两成领土被占领短视频及其平台经济将如何影响创意产业的未来【疫苗快报】TGA批准新型新冠口服药物 新州州长希望推动缩短隔离期SBS晚新闻（2022年8月23日）