SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（12月7日）Play13:41SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.52MB)Published 7 December 2022 at 9:35amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 7 December 2022 at 9:35amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳储行再次加息 现金利率提高至3.1%；全国内阁会议将周五线上举行，电价是关键议题；蒙古爆发示威活动，抗议煤炭行业腐败；夏威夷火山喷发正在缓和。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳将迎首个无COVID限制暑假 倡导者呼吁注意道路安全新州中小学课程改革 着重打好基础咖啡馆克扣雇员工资被匿名举报遭重罚 澳人最常举报哪些问题？澳现金利率连续第八个月上升至十年最高水平分享Latest podcast episodes【正在行动】“官员把疫情封控作为执政能力遮羞布” 中国的“动态清零”政策是否影响到了您？《SBS学英语》发音练习迷你播客：T 和 DSBS晚新闻（2022年12月6日）澳将迎首个无COVID限制暑假 倡导者呼吁注意道路安全