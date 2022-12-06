SBS早新闻（12月7日）

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Published 7 December 2022 at 9:35am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 7 December 2022 at 9:35am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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澳储行再次加息 现金利率提高至3.1%；
全国内阁会议将周五线上举行，电价是关键议题；
蒙古爆发示威活动，抗议煤炭行业腐败；
夏威夷火山喷发正在缓和。

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