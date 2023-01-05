SBS 普通话电台其他收听方式 SBS普通话（1月6日）Play13:47SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.61MB)Published 6 January 2023 at 9:07amBy Cindy Xie, Jason LiuPresented by Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 6 January 2023 at 9:07amBy Cindy Xie, Jason LiuPresented by Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS澳洲将配备10亿澳元的新武器系统；卫生部长称，希望对中国旅客的检测要求是暂时的；普京下令东正教圣诞节期间停火36小时；数千千计的命中参加已故教皇本笃十六世的葬礼。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国官方新冠疫情数据受到世卫组织质疑在澳华人组织称入境检测不无道理 新西兰坚决维持现状不动摇国际女子网球协会：赛事重返中国取决于彭帅问题的解决加拿大新政禁止海外买家置业 此举值得澳洲仿效吗？分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年1月6日）【国际新闻】世卫WHO质疑中国新冠数据兔年说“兔”字：汉字几千年来真的一直在简化吗？巧克力的传奇：从俄罗斯中国以色列到悉尼，从松露金合欢青柠到塔州胡椒