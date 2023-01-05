SBS普通话（1月6日）

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Published 6 January 2023 at 9:07am
By Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Cindy Xie, Jason Liu
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Published 6 January 2023 at 9:07am
By Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Cindy Xie, Jason Liu
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澳洲将配备10亿澳元的新武器系统；
卫生部长称，希望对中国旅客的检测要求是暂时的；
普京下令东正教圣诞节期间停火36小时；
数千千计的命中参加已故教皇本笃十六世的葬礼。

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