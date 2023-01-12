SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（1月13日）Play13:34SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.41MB)Published 13 January 2023 at 9:01amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 13 January 2023 at 9:01amBy Cindy Xie, Jason LiuSource: SBS澳洲与巴新领导人就安全协议做出回应；教宗方济各周六将为佩尔举行葬礼弥撒；美司法部审查拜登私人办公室发现的机密文件；俄罗斯任命新指挥官监督乌克兰战争。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE为什么澳洲需要更多公共假期巴西国会袭击事件与美国国会大厦暴动惊人相似“严重的错误”：佩洛提为在21岁生日时着纳粹制服道歉倡导者呼吁保留住房支持计划 帮助澳洲租户应对负担危机分享Latest podcast episodes中国因“歧视性” COVID-19 入境限制而停止向日本和韩国签发签证【观点】新年第一季度中国的入境游因入境规定多变雪上加霜SBS晚新闻（12/01/2023）当“百鸟朝凤”遇见农历新年：新加坡音乐家讲述中西合并的华人故事