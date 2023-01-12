巴西国会袭击事件与美国国会大厦暴动惊人相似

key points 巴西经历了类似于2021年1月6日美国国会大厦暴动的叛乱。

暴动是由特朗普（Donald Trump）和博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）与两国熟悉的盟友共同提出的选民欺诈指控引发的。

虽然所发生的两起事件有惊人的相似之处，但也有明显的不同。

上周末，数千名愤怒的骚乱者来到了巴西的首都，其场景与两年前的美国有几分相似。





巴西的总统府、最高法院和巴西利亚的国民议会都被抗议者侵占，以反抗2022年10月的选举结果，极右翼总统贾尔·博尔索纳罗（Jair Bolsonaro）在本次选举后被赶出政府。





铺天盖地的政治符号、颜色和暴力，是全世界在几乎整整两年前，在美国见证过的场景。



2021年1月6日，美国前总统特朗普（Donald Trump）在2020年大选中失利后，他的支持者在白宫发动了一场叛乱，他坚称其选举失利是由于欺诈所致。





最近几天在巴西首都发生的事件与1月6日的骚乱有直接的相似之处。但是，尽管这两个事件之间有令人毛骨悚然的相似之处，但也存在关键的差别，使它们有所不同。



选民欺诈说和密谋的盟友

博尔索纳罗和特朗普在其保守的领导力方面都拥有相似特征。





特朗普拒绝在2020年的选举中认输，而博尔索纳罗也仍然坚持认为他是导致他三个月前选举失利的选民欺诈的受害者。





博尔索纳罗没有参加将总统职位转交给路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦（Luiz Inácio Lula da Silva）的就职典礼，而是旁置了这些手续，逃到了美国的佛罗里达。



Trump supporters gathered in the thousands at the US Capitol Building in defiance against the 2020 election outcome. Source: The Washington Post, Getty / The Washington Post Pro-Bolsonaro supporters created chaos in Brasilia in a coup attempt with the invasion of the Three Powers Plaza on 8 January 2023. Credit: Fotoarena / Sipa USA 新南威尔士大学的巴西政治专家德博拉·巴罗斯·莱尔·法里亚斯（Deborah Barros Leal Farias）说，他们在言辞上的相似之处是民粹主义者掌权控制的典型例子。





“他们两人都在谈论‘我是要拯救国家的人’，以一种非常分裂的方式（并且）劫持国家象征，”法里亚斯博士说。





“不可否认的是，博尔索纳罗有政治责任，因为他真的把这些人推向了这个方向......他真的把这变成了一种生存之战。”她说。



READ MORE 不满大选结果 巴西前总统支持者冲击国会 至少400人被捕

Telegram和Signal等加密信息平台的使用，以及Gettr等右翼媒体平台的建立，也促进了由保守主义和民族主义意识形态推动的抗议活动的增加。





法里亚斯博士指出，博尔萨诺罗的儿子爱德华多是特朗普前战略家史蒂夫·班农（Steve Bannon）的密友。班农因协助1月6日的骚乱而被监禁四个月，而且也是博尔索纳罗核心圈子的一部分。



READ MORE 美国面临释放朱利安·阿桑奇的新压力

在2021年10月的巴西大选之后，现任博尔索纳罗顾问的班农——在Gettr上声称，达席尔瓦——一般称卢拉——“偷”走了胜利。根据《华盛顿邮报》的报道，博尔索纳罗的儿子在选举失利后不久与班农谈起了抗议活动的意义。





在周日的巴西抗议活动中，班农将骚乱者描述为“自由斗士”。





“不能否认的是，博尔索纳罗和他的儿子，与特朗普的支持者在行政上把事情联系起来，”法里亚斯博士说。





“有理由可以说，‘嘿，这些不是巧合，’”她说。





法里亚斯博士说，这两个国家的政治领导人之间惊人的相似性，以及他们对选民欺诈行为的强烈反对，使人们在卢拉以微弱优势赢得选举后感到“一种可怕的事情即将发生”。



有什么不同？

美国国会大厦骚乱和巴西利亚侵入事件的一个重要区别是当时谁在执政。





在国会大厦骚乱发生时，特朗普仍在坚持执政，而当时的现任美国总统拜登（Joe Biden）还没有就职。





法里亚斯博士说，特朗普“怂恿”他的支持者推翻选举结果，在他组织的国会大厦集会前的一次演讲中鼓励他们“像地狱一样战斗”。



Donald Trump spoke at a 'Save America' march on 6 January 2021 before encouraging his supporters to descend peacefully on the US Capitol lawn in protest against the election loss. Source: Anadolu, Getty / Anadolu Agency 与之形成鲜明对比的是，卢拉是在1月1日宣誓就任巴西总统的，距离入侵事件发生仅一周多时间。在博尔索纳罗在推特上谴责骚乱者之后，他表示，在出现“新的粘连”之后，他已经于周二从佛罗里达州的一家医院出院。





已经有1500人因参与骚乱而被拘留，同时三国首脑发表联合声明，谴责暴力行为。





“从一个法律的角度来看，真的，[抗议者]做了什么？他们能达到什么目的？卢拉（已经）是总统，”法里亚斯博士说。



Protesters opposed to the result of the 2022 Brazilian presidential elections that elected Lula inside the National Congress. Source: AAP / AGIF/Sipa USA “如果你想的话，这是一个不折不扣的胜利。他们去了那里，他们做了所有这些，每个人都在看，但从本质上说，这真的对他们不利，因为现在有三方权力都在说，‘这不是好事’。”





卢拉周日宣布了启动紧急权力，巴西利亚州长罗沙（Ibaneis Rocha）——被普遍视为博尔索纳罗先生的盟友——被最高法院法官停职90天。





在美国的骚乱中，有138名警察受伤，5人死亡，但巴西目前没有人员伤亡。





法里亚斯博士警告说，像这样的事件具有挑起危险先例的特征，可能会破坏民主。





“这是关于不容忍的悖论。如果你容忍不容忍，不容忍最终会获胜，然后你将不再有任何形式的容忍，”她说。





“需要关注这些反民主运动，因为未来的趋势是它们会升级。”





欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事



