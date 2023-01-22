SBS早新闻（1月23日）Play15:17 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.99MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。经济学家对澳大利亚的通胀回落表示乐观；维州今年将不举办一年一度的澳大利亚日游行；南澳大利亚Riverland地区2023年葡萄酒产量受洪水重创；新西兰总理阿德恩移交了工党领导权。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳内政部长送农历新年祝福农历新年喜洋洋 大家一起来拜年昆州警察部门为曾对LGBTIQ+群体施虐致歉希普金斯接棒阿德恩成为新任新西兰总理分享Latest podcast episodes【澳洲福利】2023年新年开始调整的那些福利后疫情时期的儿童心理健康百万澳元的损失搞砸了一位中国葡萄种植者的春节【闲话澳洲】关于面包的那些事 舌尖上的异域风情