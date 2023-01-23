SBS早新闻（1月24日）Play13:41 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.53MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。悉尼歌剧院“披红妆”庆祝农历新年；乌克兰战争扰乱该国超过500万儿童的教育；南非民众抗议俄罗斯外长到访；德约科维奇在澳网击败澳洲选手德米纳尔。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE被迫离境的父亲的签证在最后一刻得到延期澳大利亚准备好迎接下一次大流行了吗？总理与盖茨谈气候与健康【澳洲福利】2023年新年开始调整的那些福利争议性的6900万澳元瑙鲁庇护寻求者协议受到审查分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年1月23日）【我们的故事】自由潜水教练刘虹麟：在海底世界冥想有长期新冠症状如何应对？【生活杂志】飞机座椅该不该向后倾斜？