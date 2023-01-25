SBS早新闻（1月26日）Play13:59 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.81MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。2023年度澳大利亚人物公布 塔伦·布鲁姆菲特当选通货膨胀上升至7.8% 创32年新纪录美国、德国确认 将向乌克兰提供坦克微软全球服务中断 数万用户受影响欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE“护心”旅程：心脏病专家Clara Chow获颁澳洲AM勋章澳大利亚日授勋名单公布：1047名澳人获殊荣 女性占比再创新高前沿科技引领改变 华裔人工智能教授路节获颁澳洲AO勋章分享Latest podcast episodes一些公司开始给员工选择在1月26日公共假日上班的权利歌剧院农历新年披红装 多元文化社区对此传统表达看法SBS晚新闻（2023年1月25日）【正在行动】维州政府取消澳洲日巡游 这个澳大利亚日你怎么过？