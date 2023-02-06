SBS早新闻（2月7日）Play12:47 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.7MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。土耳其和叙利亚部分地区发生7.8级大地震；中澳两国贸易部长举行了虚拟会议；联邦储备银行今天或决定再次提高现金利率；绿党将支持今年的议会原住民之声公投。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联合国：朝鲜粮食供应恐已无法满足民众基本需求活到老做到老：澳洲将再上调退休年龄“中国新年”还是“农历新年”？澳洲华人认可多元文化但意见不一分享Latest podcast episodes【健身课堂】悉尼帆船教练关荣豪运动生涯的酸甜苦辣美国打下中国的疑似间谍气球【国际新闻】俄罗斯公民互相检举揭发 斯大林时代风气卷土重来【空中汽车诊所】车辆长途跋涉后需要做哪些检查或养护？