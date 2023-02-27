SBS早新闻（2月28日）Play17:09 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.69MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。残障业皇家委员会昨日恢复公开听证会；通信部长欢迎旨在阻止身份被窃的新法规；日本首相岸田文雄将访问澳大利亚；日本今起将恢复对数十个国家的免签证旅行。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE联邦政府Carer Gateway计划门槛那么低，看看您够格申请吗？澳移民社区被敦促报告所有外国政府或代理人伤害在澳居民活动紧急回收：澳多地在售中国产凉皮 食用具潜在致命威胁计划明年去欧洲旅行吗？这些出行规定变化需注意分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2023年2月28日）联邦警察针对多元文化社区发起反外国干涉宣传运动蒙古新年之际访土尔扈特最后一位公主满琳【现场说法】无许可维修房屋被罚款 自建工程一定需要自建业主同意证书吗？