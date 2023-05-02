SBS早新闻（5月3日）Play13:56 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.76MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。总理阿尔巴尼斯受邀参加查尔斯国王的加冕仪式；澳储行称控制通胀仍需时间，将现金利率提高至3.85%；联合国称，超10万苏丹难民涌入邻国；巴勒斯坦从加沙地区向以色列发射火箭弹。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE储备银行继续加息 贷款人要还更多贷款前总理阿博特忧“原住民之声”公投将分裂澳洲 使澳陷入痛苦移民澳大利亚需一份年薪最少7万的工作澳大利亚政府将提高烟草税以杜绝烟草和电子烟分享Latest podcast episodes联邦政府或将调涨55岁以上人士的Jobseeker津贴储备银行继续加息 贷款人要还更多贷款SBS晚新闻（2023年5月2日）SBS与堪培拉大学联合研究：新闻呈现对多元文化社区在澳归属感有重要作用