SBS早新闻（5月15日）Play16:29 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (15.08MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。联邦政府承诺为国家洪水预警网络拨款2.36亿澳元；外交部长黄英贤本周将出访老挝和菲律宾；热带气旋摩卡袭击孟加拉国和缅甸，至少造成3人死亡；土耳其大选或结束现总统十年任期。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE幼教老师转行护理行业赶上涨薪15%：转得好开心布里斯班机场附近因口角导致枪击【观点】财政盈余却不“大撒币” 新预算是对澳洲未来经济负责新纳粹组织墨尔本引发骚乱 专家呼吁将其列为“恐怖组织”瑞典歌手Loreen摘得2023年欧洲歌唱大赛桂冠分享Latest podcast episodes幼教老师转行护理行业赶上涨薪15%：转得好开心【观点】财政盈余却不“大撒币” 新预算是对澳洲未来经济负责新纳粹组织墨尔本引发骚乱 专家呼吁将其列为“恐怖组织”【生活杂志】欧洲歌唱大赛67年来为何长盛不衰？