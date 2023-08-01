SBS早新闻（8月2日）Play15:23 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.08MB) 新报告显示，TikTok和微信可能成为国家安全的最大威胁；澳储行将现金利率维持在4.1%不变；莫斯科大楼三天内第二次遭无人机袭击；中国北方洪水已致至少20人丧生。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE西非国家给尼日尔政变领导人一周恢复民选总统一职曾“种歧自己”的台裔移民 如今为何将原住民问题当作自己的责任？难辨真假：你觉得这只熊是人扮演的吗？为何驾驶电动滑板车会有机会令你丧失驾照？北京持续暴雨 门头沟区出现严重山洪分享Latest podcast episodes【观点】维州禁止新住宅使用天然气 市场对太阳能板的需求会增加吗？有机垃圾转运站在垃圾处理中扮演什么样的角色？【正在行动】新住房禁用天然气对您会有哪些影响？曾“种歧自己”的台裔移民 如今为何将原住民问题当作自己的责任？