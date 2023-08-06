SBS早新闻（8月7日）Play09:53 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.05MB) 普华永道丑闻后税收制度改革有望获两党的支持；民调显示，原住民之声支持率正在下降；巴基斯坦南部一客运列车脱轨，至少30人死亡；澳洲国家女足今晚与丹麦队争夺四分之一决赛入场券。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【神奇中草药在澳洲】竹笋、竹荪：竹子的“副产品”能随便吃吗？挑选有何学问？《亚当和宝玲的澳洲美食》：澳大利亚的国菜是什么？过去五年新州哪些中学进步最大，如何根据HSC排名帮孩子择校？維州 Gippsland 毒蘑菇致死案 死者增至 3 人一寓所被搜查分享Latest podcast episodes从女足世界杯说起：强身健体？融入澳洲？我们是如何在体育运动中找到归属感的【神奇中草药在澳洲】竹笋、竹荪：竹子的“副产品”能随便吃吗？挑选有何学问？过去五年新州哪些中学进步最大，如何根据HSC排名帮孩子择校？ANZ与Suncorp银行并购案遭ACCC否决 ANZ或提出上诉