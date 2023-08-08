SBS早新闻（8月9日）Play15:56 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.59MB) 中国取消对澳大麦征收关税后，两个生产商出口仍受阻；新州的护士和助产士将加薪4%；军政府拒绝让步，尼日尔与欧盟关系紧张；澳大利亚队和法国队将争夺女足世界杯四强席位。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【SBS新闻快报】墨尔本夜空“火球”身份揭晓 为俄罗斯火箭残骸英国红砖巷“社会主义核心价值观”涂鸦 涉事中国留学生称受到死亡威胁悉尼铁路证实：擅闯路轨事故激增四成维州三人疑因食用剧毒“死亡帽”身亡 户外达人强调勿“拿生命试错”19名澳洲男子涉全球虐童网络被捕 包括一名联邦公务员分享Latest podcast episodes火箭军易帅 中国领导层是否正在经历一场清洗？对抗中国影响力 澳洲宣布对外援助战略重大修改【正在行动】您怎么看原住民之声公投宣传活动及中文翻译措辞争论？【SBS学英语】第43集：谈论阅读与书籍