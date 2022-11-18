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SBS早新闻（2022年11月19日）

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Published 19 November 2022 at 10:15am
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世界杯比赛场馆将禁售酒精饮料；阿尔巴尼斯谴责朝鲜试射导弹；新州州长宣布下周坐火车免费；澳洲邮政就涉嫌歧视标牌致歉。

Published 19 November 2022 at 10:15am
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