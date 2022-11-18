SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年11月19日）Play13:25SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.29MB)Published 19 November 2022 at 10:15amSource: SBS 世界杯比赛场馆将禁售酒精饮料；阿尔巴尼斯谴责朝鲜试射导弹；新州州长宣布下周坐火车免费；澳洲邮政就涉嫌歧视标牌致歉。Published 19 November 2022 at 10:15amSource: SBSREAD MORE国际足联：卡塔尔世界杯比赛场馆将禁售酒精饮料电台主持人透露与长期新冠“斗争” 超过50万澳大利亚人或有类似经历为“新一代”让路：南希·佩洛西辞去美国众议院民主党领袖职务SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】舞者如烟用舞蹈向澳洲人介绍中国传统文化【心理热线】一周四天工作制在澳洲试行 其背后暗藏哪些职场心理因素？SBS晚新闻（2022年11月18日）【疫苗快报】全澳病例数继续急剧上升 新州新冠风险评级上升至黄色