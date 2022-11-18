为“新一代”让路：南希·佩洛西辞去美国众议院民主党领袖职务

要点： 南希·佩洛西将卸任美国众议院民主党领袖一职；

这一消息是在共和党人获得众议院控制权一天后宣布的；

她是首位被任命为众议院议长的女性。

作为美国众议院第一位女性议长，南希·佩洛西（Nancy Pelosi）是极具开创性的民主党人，她推动了具有里程碑意义的立法并领导了两次弹劾。而在共和党取得对众议院控制权后的第二天，她宣布将放弃其领导角色。





佩洛西在众议院的一次激动人心的演讲中宣布，在领导民主党人近20年后，她决定退居二线。





“现在我们必须大胆地走向未来，”曾在2007年至2011年以及2019年担任议长的佩洛西说：“新一代人的时代已经来临。”





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这位加州自由派人士的声明赢得了民主党人的掌声，即使许多共和党人决定不出席。佩洛西说，她将继续担任已从事35年的旧金山选区议员一职。



在两次担任议长期间，佩洛西在引导两位民主党总统的议程通过国会方面发挥了核心作用，尽管她遭到许多保守派人士的诽谤。





她帮助通过了前总统奥巴马的2010年医疗保健法，以及拜登领导下的基础设施和气候开支的扩大以及枪支管制法规。她还在2019年和2021年主持了众议院对共和党前总统特朗普的弹劾。





佩洛西在8月对台湾的访问也激怒了中国政府。





拜登称这位82岁的长者是“我们历史上最重要的众议院议长”。





佩洛西发表了感性的讲话，称众议院是“圣地”，并回忆起她小时候父亲宣誓就任国会议员时参观国会大厦的情景。



她讲述了与三位总统——共和党人乔治·W·布什、奥巴马和拜登的合作。她没有提到特朗普，但她影射了2021年1月6日他的支持者对国会大厦的袭击。





佩洛西说：“美国的民主是庄严的，但它也是脆弱的。我们在座的许多人都亲眼目睹了我们的脆弱，悲惨地在这个会议厅里。因此，必须永远捍卫民主，使其免受希望它受到伤害的势力的侵害。”





她还指出，自她1987年进入众议院以来，女性和少数族裔政治家的人数有所增加。



谁将接任佩洛西？

众议院民主党人将于11月30日投票选出他们的领导人。





哈基姆·杰弗里斯（Hakeem Jeffries）是佩洛西的可能继任者，而共和党人则准备安插一个预计会阻碍乔·拜登的立法议程的议长。





来自纽约的杰弗里斯将成为第一个领导国会主要政党之一的黑人政治家。众议院民主党二号人物斯坦尼·霍耶（Steny Hoyer）支持杰弗里斯担任该党的领袖职务，并将寻求领导职位。





在上周的中期选举之后，共和党人于周三最终确定了将于1月3日宣誓就职的下一届国会在众议院的微弱多数，并对与佩洛西关系冷淡的凯文·麦卡锡担任议长提供了初步支持。麦卡锡没有出席佩洛西的演讲。





由于民主党保留了对参议院的控制权，分裂的国会可能会使关键立法的通过变得棘手。共和党人表示，他们计划利用其在众议院的多数席位对拜登的政府和家人进行调查。



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佩洛西是美国历史上地位最高、权力最大的民选女性，直到卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）在2021年成为副总统。她还帮助民主党在中期选举中遏制了损失，当时该党失去的众议院席位少于预期。





佩洛西一直受到来自年轻的众议院民主党人的压力，要求她让出权力。52岁的杰弗里斯上任预示着民主党将迎来新一代的众议院领导层。





在发布声明之前，佩洛西曾表示，10月28日，一名出于政治动机挥舞着锤子的入侵者在他们位于旧金山的家中袭击了她的丈夫保罗，这是她做出卸任决定的一个因素。





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