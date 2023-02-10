SBS早新闻（2023年2月11日）

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

土耳其叙利亚地震死亡人数增至2.1万；NAPLAN实施改革考试时间提前至每年3月；西澳原住民岩画田被提名为世界遗产；柬埔寨首相与席习近平举行会面

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多

土耳其叙利亚地震死亡人数增至2.1万

“被侵犯的感觉”：深伪视频移花接木 网红痛斥遭人工智能“换脸”

墨尔本大学“严重违规”再次被起诉：14名雇员遭欠薪共计15万元

从悉尼土耳其餐馆老板到注册护士 澳人纷纷为地震救灾伸出援手

分享

Latest podcast episodes

Young plant grow in egg shell. Easter decoration. Green plant in egg-shell on the blue background.

【园艺热线】自家制肥有异味还招虫？试试无臭鸡蛋液体肥

快乐姥姥Jenny

【我们的故事】快乐姥姥Jenny学英语、学开车、做油管博主的移民生活

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年2月10日）

IMG_2320.JPG

“无形的脐带永远不会断”：四位移民女性音乐家讲述母亲与故乡的故事