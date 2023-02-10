SBS早新闻（2023年2月11日）Play15:21 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.06MB) 土耳其叙利亚地震死亡人数增至2.1万；NAPLAN实施改革考试时间提前至每年3月；西澳原住民岩画田被提名为世界遗产；柬埔寨首相与席习近平举行会面欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多土耳其叙利亚地震死亡人数增至2.1万“被侵犯的感觉”：深伪视频移花接木 网红痛斥遭人工智能“换脸”墨尔本大学“严重违规”再次被起诉：14名雇员遭欠薪共计15万元从悉尼土耳其餐馆老板到注册护士 澳人纷纷为地震救灾伸出援手分享Latest podcast episodes【园艺热线】自家制肥有异味还招虫？试试无臭鸡蛋液体肥【我们的故事】快乐姥姥Jenny学英语、学开车、做油管博主的移民生活SBS晚新闻（2023年2月10日）“无形的脐带永远不会断”：四位移民女性音乐家讲述母亲与故乡的故事