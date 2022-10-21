SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年10月22日）Play15:00SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (13.74MB)Published 22 October 2022 at 9:28amSource: SBS 五名澳洲女性状告卡塔尔政府机场搜身；新州遭洪水威胁居民应尽快撤离；澳总理将于第四次会见日本首相；美国前总统特朗普的前顾问被判刑入狱Published 22 October 2022 at 9:28amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。Advertisement阅读更多澳大利亚女性起诉卡塔尔政府涉嫌在多哈机场进行脱衣搜身新报告：澳洲多元文化社区和国际学生等群体在新冠疫情中遭受重击低于X一代和婴儿潮一代 澳洲千禧一代的房屋拥有率有几成？更多带薪假、有争议的减税和赤字：阿尔巴尼斯政府首份预算抢先看分享Latest podcast episodes【疫苗快报】TGA已临时批准莫德纳用作12至17岁年龄组加强针SBS晚新闻（2022年10月21日）SBS早新闻（2022年10月21日）社区传统活动如何调适身心？南天健康日告诉您