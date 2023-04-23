SBS早新闻（2023年4月24日）Play13:52 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.69MB) 新西兰总理不担忧大量技术人才流失至澳; 澳国防战略审查非保密版37年来首次公布; 美英沙特等国正在疏散被困苏丹境内国民; 日本性少数群体为同性婚姻合法举办游行。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】曹建西与南极的“冰雪奇缘”解读澳洲原住民的神话和艺术：欢乐的往生仪式？岩画中的“外星人”？钓鲨鱼、生吃绿蚂蚁、养小鳄鱼——我在北领地原住民社区住了一年“原住民之声”入宪公投在即，你是不是仍对其迷惑不解？分享Latest podcast episodes澳大利亚国防战略评估报告：扩大导弹打击范围SBS晚新闻（2023年4月24日）移民专业后起之秀 澳洲脊椎康复师 Chiropractic 的就读与就业教授如何发现学生用ChatGPT作弊？