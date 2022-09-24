SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（2022年9月24日）Play10:39SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.75MB)Published 24 September 2022 at 10:00amSource: SBS Optus遭网络袭击客户信息被盗；政府计划取消无现金借记卡；调查发现俄罗斯犯下战争罪的证据；阿富汗清真寺爆炸致四人死亡Published 24 September 2022 at 10:00amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多联合国：澳大利亚未能保护托雷斯海峡岛民免受气候变化影响【突发】香港入境检疫政策改为“0+3” 无需核酸阴性证明Optus遭网络袭击 客户信息被盗澳中外长再度会面 黄英贤呼吁中方取消贸易限制并向俄方施压引发激烈反对后 澳航宣布国内航班重新提供素食餐点“这是一场自相残杀的战争”：普京开始强制征兵 民众逃离俄罗斯分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年9月23日）【疫苗快报】新亚种感染人数上升 百万剂Novavax即将过期参加女王葬礼的唯一华裔澳人Trudy Lin：“多样性让澳洲了不起”普京下令部分动员俄罗斯军队 并警告西方不要“核勒索”