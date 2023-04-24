SBS早新闻（2023年4月25日）Play13:44 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.58MB) 澳各地开始举行澳新军团日仪式; 澳养老金税收优惠改革引发担忧; 中国对澳国防力量改革作出回应; 苏丹境内澳籍公民称情况在恶化。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE解读澳洲原住民的神话和艺术：欢乐的往生仪式？岩画中的“外星人”？钓鲨鱼、生吃绿蚂蚁、养小鳄鱼——我在北领地原住民社区住了一年“原住民之声”入宪公投在即，你是不是仍对其迷惑不解？教授如何发现学生用ChatGPT作弊？英文脱口秀演员曹琬笛：幽默没有高低级词汇之分分享Latest podcast episodes【澳洲经济观察】民调揭大量澳洲年轻人买不起房 澳洲房价还会涨吗？苏丹冲突：各国撤侨行动继续 联合国恐战争规模扩大澳新军团日：澳大利亚人最重要也最伤感的一天【现场说法】澳大利亚的法律婚姻与事实婚姻有何区别？